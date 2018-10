Daniel Morón descartó sumarse a Palestino: Ellos necesitan personas cien por ciento presentes

El ex jugador y actual representante del Club Social y Deportivo Colo Colo en el directorio de Blanco y Negro, Daniel Morón, reconoció que fue contactado por Ivo Basay para sumarse al cuerpo técnico de Palestino, pero descartó la opción afirmando que tiene compromisos previamente agendados.

Al respecto, el otrora portero del "Cacique" dijo en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa que "hablé con Ivo antes de ayer y anoche a última hora. Yo considero que Palestino necesita personas que estén dentro de su convicción y cien por ciento presentes, con lo que significa la situación de Palestino".

"Lamentablemente yo este mes tengo un montón de actividades ya tomadas. Entonces me parece muy irresponsable, después de tener todos estos compromisos agendados, poder tomar la decisión de integrar un cuerpo técnico", agregó el retirado guardameta.

De todas formas, Morón reconoce que "el proyecto es interesante por el momento en el cual está Palestino, que es una situación súper incómoda. Me tocó asumir una situación parecida como jugador en el mismo Palestino en el año 1997".

"Pero lamentablemente a veces por más que sean interesantes o atractivas, muchas veces las cosas que uno tiene por delante no te permiten asumirlo. Me encantaría volver alguna vez al fútbol, es lo que me gusta, pero hay veces que se puede y veces en las que no se puede", indicó.