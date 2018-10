Ivo Basay: Tengo que recuperar a los jugadores grandes que nos pueden salvar de esta situación

Este miércoles el técnico Ivo Basay fue presentado como el reemplazante de Sebastián Méndez en la banca de Palestino y afirmó que es necesario recuperar a los jugadores experimentados del plantel para salvar al equipo tetracolor del descenso.

"No miro para atrás, simplemente miro las condiciones que están. No daré el equipo -para el sábado por la Copa Chile, ante la U-, porque no está claro, pero tengo que recuperar a los jugadores grandes que nos tratarán de salvar de esta situación", manifestó el ex delantero.

Además, Basay contó detalles de su contrato con este "fierro caliente", señalando que estará ligado al club por los próximos cinco partidos del Campeonato Nacional y que si mantienen la categoría, el vínculo se extenderá para el próximo año.

"Esto es un fierro caliente y tiene una motivación especial, sabiendo que lo que se juega, pero es una institución súper poderosa", indicó Basay, quien tendrá como preparador físico a Italo Traverso y Roberto Avalos como ayudante.

Sobre el partido contra Universidad de Chile por semifinales de la Copa Chile, dijo que "mentiría si dijera que tengo una idea clara de cómo enfrentar el tema, porque eso me lo dará cómo están los jugadores, cuál está mejor de la mente, físicamente, tácticamente y eso lo hemos ido trabajando".

"Llevamos dos días de trabajo, el jueves tendremos un tema más claro de lo que es la U y después iremos desarrollando semana a semana", finalizó.

Ivo Basay en su presentación en @CDPalestinoSADP: “Este es un fierro caliente (...) el contrato es por los cinco partidos que quedan, lo tengo clarísimo y así fue planteado desde el principio” @alairelibrecl #CooperativaTeEscucha pic.twitter.com/etekjV1AIq — Sebastián Aguilar G. (@sebaguilarg) October 10, 2018