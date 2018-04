La programación de la novena fecha del Campeonato de la Primera B

Unión San Felipe y San Marcos de Arica darán inicio el sábado 7 de abril a la novena fecha del Campeonato de la Primera B, cuando se enfrenten en el Estadio Municipal de La Pintana.

En la misma jornada, Deportes Puerto Montt chocará con Ñublense en el Chinquihue y Melipilla recibe a Cobreloa en el "Roberto Bravo".

Por su parte, el líder Cobresal se medirá el domingo ante Coquimbo Unido en El Salvador, mismo día en que Santiago Wanderers enfrenta a Rangers en Valparaíso.

Revisa la programación de la novena fecha:

Sábado 7 de abril

- Unión San Felipe vs. San Marcos. 16:00 horas. Estadio de La Pintana.

- Deportes Puerto Montt vs. Ñublense. 18:00 horas. Estadio Chinquihue.

- Deportes Melipilla vs. Cobreloa. 18:00 horas. Estadio "Roberto Bravo".

Domingo 8 de abril

- Santiago Morning vs. Magallanes. 12:00 horas. Estadio de La Pintana.

- Deportes Valdivia vs. Deportes Copiapó. 12:00 horas. Estadio Parque Municipal.

- Cobresal vs. Coquimbo Unido. 15:30 horas. Estadio El Cobre.

- Santiago Wanderers vs. Rangers. 16:00 horas. Estadio "Elías Figueroa".

Por confirmar

Deportes La Serena vs. Barnechea.