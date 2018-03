La programación de la octava fecha del Campeonato de la Primera B

Cobresal y Barnechea abrirán los fuegos de la octava fecha del Campeonato de la Primera B, cuando se enfrenten el sábado 31 de marzo.



Por su parte, Santiago Wanderers intentará mantener el alza futbolística exhibida bajo el mando del nuevo técnico Moisés Villarroel y sumar su segundo triunfo consecutivo a costa de Ñublense en la jornada dominical.

La fecha la cerrarán Unión San Felipe y Deportes Melipilla, quienes necesitan imperiostante sumar de a tres para abandonar los últimos lugares de la tabla.

Revisa la programación:

Sábado 31

- Barnechea vs. Cobresal, 18:00 horas. Estadio Municipal de Lo Barnechea.

- Coquimbo Unido vs. Rangers, 20:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Domingo 01

- Ñublense vs. Santiago Wanderers, 15:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".

- San Marcos de Arica vs. Deportes Puerto Montt, 17:00 horas. Estadio "Carlos Dittborn".

- Deportes Copiapó vs. Santiago Morning, 17:00 horas. Estadio "Luis Valenzuela".

- Cobreloa vs. Deportes La Serena, 17:00 horas. Estadio Zorros del Desierto.

- Magallanes vs. Deportes Valdivia, 18:00 horas. Estadio Municipal San Bernardo.

- Unión San Felipe vs. Deportes Melipilla, 20:00 horas. Estadio Municipal de San Felipe.