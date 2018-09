Nico Peric disparó contra la ANFP por la Primera B: Es una división muy rara y que está a la deriva

El portero de Rangers de Talca Nicolás Peric, disparó con todo contra la ANFP y destrozó la organización del Campeonato de Primera B, criticando árbitros, dirigentes y el estado de las canchas.

En declaraciones con Portal Primera B Chile, Peric comenzó con la artillería criticando el arbitraje del partido de su equipo ante San Marcos: "acabo de decirles a mis compañeros que hay cosas que me han chocado, existe un abandono absoluto de la gente que ve los árbitros, hoy (domingo) nos metieron en un arco con los cobros".

No obstante, el "loco" como se le conoce, no se quedó ahí y aseguró que "es una división muy rara y que está a la deriva, hay irregularidades en todos los sentidos, llevamos ocho fechas y apenas nos tocó una vez doping, además esta de Arica es una cancha impresentable y no quiero pensar como juegan los colegas de Segunda División".

Para continuar, el ex golero de Audax Italiano agregó que "hay muchos equipos que viajan muchos kilómetros en bus y los dirigentes nos le importa, los jugadores hacemos un esfuerzo tremendo, pero hay muchas cosas que son inentendibles, podríamos estar un rato largo enumerándolas".

Además, Peric fue enfático en solicitar que "solo espero que Turner se haga cargo del fútbol chileno pronto para que transmitan los partidos de la B. Si no, esto va a terminar mal".

Finalmente, el guardameta tuvo palabras para le momento delicado de Hernán "Clavito" Godoy, quien se mantiene en la última posición con San Marcos en la Primera B: "es una leyenda viva y le ha hecho muy bien al fútbol chileno, ojalá le arreglen la cancha y los muchachos puedan jugar y mantener a Arica en la división".