Preparador de arqueros de Racing: Es extraño que Marcelo Díaz no esté en la selección

Fernando Gayoso, preparador de arqueros de Racing, señaló que en el cuadro argentino no se explican la ausencia de Marcelo Díaz, una de sus figuras, en la última convocatoria de la selección chilena. Además, se refirió a la fractura que sufrió el meta Gabriel Arias.

"Cuando uno entrena, está expuesto a que pase algo. Fue una jugada desafortunada, le podría haber pasado a cualquiera", dijo en relación al golero nacional, para luego contar que vio el video de la lesión: "Junior Fernandes le puntea la pelota y al mismo tiempo lo pisa sin querer. Una lástima, porque Junior podría haber pasado de largo".

En relación a la situación del volante, Gayoso expuso en diálogo con La Tercera que "a Díaz no lo conocía mucho, no lo había visto antes. Me sorprendió por la claridad que tiene para jugar, es impresionante. -Eugenio- Mena también ha estado muy bien. Los dos han cumplido de gran manera".

"Me llama la atención que Díaz no esté citado en la selección. Es muy extraño. En Racing ha sido muy claro, de lo mejor del equipo. Seguramente lo tendrá que citar en algún momento. Los chilenos están cumpliendo acá en Racing", apuntó.