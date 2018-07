Peric se quejó por "precarias condiciones" en Rangers: No hay ropa para entrenar

Nicolás Peric, nuevo arquero de Rangers de Talca, se quejó por las "precarias condiciones" de su nuevo club, tras vivir su primer entrenamiento, acusando falta de indumentaria y camarines poco adecuados.

"Hay cosas que molestan, como no tener ropa para entrenar. Es una involución absoluta en el club, no puede ser que no haya calefacción y que hayan tres duchas", fue la tajante primera declaración del meta formado en el elenco talquino.

Además, agregó que "yo no estoy acostumbrado, pueden decir lo que quieran, pero no me adapto a que no hayan medias para entrenar y que no me pasen una toalla, menos mal que traje ojotas porque sino no tenía, así que espero y tengo la sensación que son cosas domésticas que deben solucionarse", cerró el golero.

Peric, que fue oficializado hace pocos días como nuevo refuerzo del cuadro maulino, y está comenzando su tercer periplo en el equipo, luego de su primer paso desde 1998 a 2003, cuando debutó en el fútbol profesional y el segundo entre 2012 y 2014, cuando jugó en Primera División con los piducanos.