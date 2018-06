El discreto palmarés con el que Julen Lopetegui llega al banco de Real Madrid

Real Madrid anunció este martes al actual técnico de la selección española, Julen Lopetegui, como el sucesor de Zinedine Zidane en el banco del elenco "merengue", por lo que el español asumirá posterior al término de la participación de España en la Copa del Mundo.

Lopetegui llega con un discreto currículum como entrenador, donde no ha conquistado títulos a nivel de clubes, pero cuenta con una vasta experiencia dirigiendo a las selecciones menores de la la "Furia Roja".

- Revisa la trayectoria de Lopetegui como jugador:

San Sebastián FC (España) 1983-1985

Real Madrid Castilla (España) 1985-1988

U.D Las Palmas (España) 1988-1989

Real Madrid (España) 1989-1991

C.D Logroñes (España) 1991-1994

Barcelona (España) 1994-1997

Rayo Vallecano (España) 1997-2002

- Como entrenador:

Rayo Vallecano (España) 2003-2004

Real Madrid Castilla (España) 2008-2009

Selección española (Sub 19) 2010-2012

Selección española (Sub 20) 2011-2013

Selección española (Sub 21) 2012-2014

Porto (Portugal) 2014-2016

Selección española (Adulta) 2016-2018

- Palmarés como entrenador:

Campeón de Europa sub 19 (Selección española) 2012

Campeón de Europa sub 21 (Selección española) 2013

Palmarés como jugador:

Liga de España, Real Madrid, 1989-90

Supercopa de España, Real Madrid: 1990

Supercopa de España, Barcelona: 1994, 1996

Copa de SM El Rey, Barcelona, 1998-97

Recopa de Europa, Barcelona, 1998-97