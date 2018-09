Gareth Bale: Sin Cristiano Ronaldo trabajamos más como equipo

El futbolista galés de Real Madrid Gareth Bale, aseguró que la salida de Cristiano Ronaldo a Juventus en el mercado de fichajes, hizo al equipo "diferente", ya que consideró que "se trabaja más como grupo".

"Obviamente el equipo es un poco diferente al no tener a un jugador tan grande. Supongo que hay más equipo, más trabajo de grupo en lugar de jugar solo para un futbolista", expresó Bale en una entrevista publicada por Daily Mail.

En la entrevista, Bale también recordó su enojo con el técnico Zinedine Zidane por no haber sido titular en la final de la Champions League ante Liverpool: "Estaba muy molesto. Sentía que merecía ser titular, había estado marcando goles", declaró.

Además, rememoró su gol de chilena, que resultó decisivo en el encuentro y aseguró que "si no pruebas las cosas nunca ocurren. Es en estos momentos de decisiones cuando sueles obtener los mejores resultados", comentó.

Además, el atacnte se mostró sorprendido de que su tanto no estuviera dentro de los diez mejores goles de la Champions y aseguró que "no sé por qué no está en la lista", aunque no quiso asegurar que su tanto era mejor que el de Cristiano a Juventus: "No soy yo quien tengo que decirlo".

Consultado sobre si considera que Julen Lopetegui, quien llegó este año al club merengue, es mejor entrenador que Zidane, el británico no quiso complicarse: "No estoy seguro de querer responder a eso".

Finalmente, el jugador de 29 años, se refirió a un posible regreso a Tottenham en el futuro: "Sí y no. Siempre quieres volver y jugar en casa, una parte de ti siempre echa de menos tu hogar. Pero disfruto mucho jugando para el mejor club del mundo y ganando trofeos".