Hijo de Marcelo quiso sorprender a Clarence Seedorf con un túnel

Enzo, el hijo del lateral de Real Madrid Marcelo, quiso lucirse en la alfombra verde de los premios The Best de la FIFA al hacerle un túnel al ex futbolista Clarence Seedorf.

Claro que el pequeño no contaba con que el nacido en Surinam le replicaría con una divertida embestida.

Revisa el momento vivido en Londres:

LMAO 😂😂😂 Marcelos' son Enzo is nut megging everyone & every guest he can find on that green 'red carpet' & finally got tackled by Seedorf 😂😂 #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/rPgFwOxdMN