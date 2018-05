Iker Casillas: No echo de menos a Real Madrid

El portero español Iker Casillas sorprendió con una revelación al indicar que no extraña a su ex club, Real Madrid, y además dio a conocer que irá junto a la selección al Mundial de Rusia 2018, en diálogo con la Cadena SER.

"No echo de menos al Madrid. Son etapas en la vida que hay que ir pasando. Real Madrid me lo dio todo. Jugué grandes partidos, conquisté títulos, fue a la selección", manifestó el actual golero de FC Porto, campeón en Portugal.

"Estaré eternamente agradecido alReal Madrid. Sigo siendo madridista y disfruto del equipo", agregó para luego hablar sobre el Mundial.

"Me voy a acercar y viviré una aventura diferente, ya que no convencí a -Julen- Lopetegui -entrenador de la selección- para que me llame. Voy a ir de una forma distinta. Será una experiencia más en la vida. Yo no me retiré de la selección. Entiendo que Lopetegui opta por otros compañeros", finalizó.