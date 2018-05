Keylor Navas sobre Neymar: A uno siempre le gustaría jugar con los mejores

A su vez, agradeció el "voto de confianza" que le dio su ahora ex DT Zinedine Zidane.

El portero costarricense de Real Madrid, Keylor Navas, se refirió este jueves al supuesto interés de su club por el astro brasileño Neymar y admitió que siempre le gustaría jugar con los mejores.

"El futuro de él solo él lo sabe. Ahora pertenece a PSG. Obviamente que a uno como futbolista siempre le gustaría jugar con los mejores del mundo y él es uno de los mejores", dijo Navas brevemente en una conferencia de prensa al ser interrogado al respecto.

Medios internacionales han especulado las últimas semanas acerca de un supuesto interés de Real Madrid en Neymar, que hace un año fue traspasado de Barcelona a París Saint Germain por la cifra récord de 222 millones de euros.

A su vez, el portero centroamericano destacó el "voto de confianza" que le dio el entrenador Zinedine Zidane y lamentó la renuncia del francés al banco de los "merengues".

"Él (Zidane) siempre me dio un voto de confianza, siempre confió en mí y eso es una cosa muy importante, pero me quedo con que siempre fue una persona muy transparente, es un entrenador que independientemente de lo que le tiene que decir a un futbolista no anda con mentiras ni haciendo cosas a las espaldas", aseguró.