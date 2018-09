Vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol desmintió interés en Reinaldo Rueda

Jorge Vélez aclaró que aún no definen candidatos.

El vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Jorge Vélez, descartó interés en el técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, luego de varias versiones de prensa que señalaron que el DT está en la órbita del cuadro "cafetero" para suceder a José Pékerman.

"No es cierto, no es cierto. Aún no hemos visto eso. Estamos tratando otros temas", dijo en diálogo con El Mercurio, en el cual también afirmó que de momento carecen de candidatos al puesto.

"No, cero. Por eso digo que no es cierto", dijo al ser consultado por el rotativo sobre si existe una lista de aspirantes al puesto.

De acuerdo a las versiones colombianas, Rueda se acerca al equipo "cafetero" debido a que su puesto en la Roja está pendiente de las próximas elecciones en la ANFP.