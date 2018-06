Director de reportaje sobre el "Maracanazo": Me sorprendió que nadie hable mal del "Cóndor" Rojas

Daniel Alarcón, director del reportaje "Alias el Cóndor", que se estrenó este martes en la estadounidense Radio Ambulante, contó a los Hijos de Putín de Radio Cooperativa de qué trata la historia que contó, asegurando que le sorprendió que en Chile no se guarde rencor contra el ex portero Roberto Rojas.

El periodista y novelista peruano contó que "nos interesó porque tiene todo: fútbol, drama, nacionalismo, corrupción y todo lo que caracteriza a las historias que buscamos como personajes complicados y sorpresas".

"Como narrador me parece una historia fascinante yo era muy chico y me acordaba muy vagamente de esto, pero el año pasado estuve en Chile y me di cuenta de que era una gran historia", agregó.

Alarcón también aseguró que "me sorprendió que nadie hablara mal de Roberto. Yo pienso que el castigo a Chile de no poder jugar el Mundial de 1994 fue quizás más duro que perder el partido en el Maracaná, eso perjudicó a toda una generación del fútbol chileno, sin embargo, con la gente que yo hablé nadie le echó la culpa a Rojas".

Ene esa línea fue más allá y contó que Jorge Aravena le dijo que "el fútbol le ha dado tanto que sería injusto quejarse de algo. Uno tiende a pensar que estas personas que le pudieron entregar tanto al fútbol podrían tener algún rencor".

"Chile cometió un acto que no se puede defender, lo hizo por un amor patriótico hasta desquiciado, pero fue por el ambiente, por algo cultural", apreció Alarcón.

Finalmente, el director del reportaje contó que "la voz que no pude tener es la de Patricio Yáñez que hizo un gesto después del partido que se formó parte de la cultura chilena. Yo quería esa voz".

- Escucha aquí el reportaje "Alias el Cóndor".