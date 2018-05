Ronaldinho: No tengo voluntad de casarme todavía, es una mentira

El astro brasileño Ronaldinho desmintió la información surgida el jueves sobre su próximo matrimonio con dos mujeres y señaló que aún no tiene planes de boda, por lo que todo se trata de una mentida.

"No, es mentira. Es mentira, no sé de dónde surgió eso. Me mandaron mensajes de todo el mundo muy divertidos. Es mentira, no hay nada de eso, no me voy a casar. No", señaló durante una entrevista en Rio de Janeiro.

"Yo no tengo voluntad de casarme todavía", dijo de forma categórica el ex futbolista.

El jueves el medio brasileño O Dia señaló a través de su columnista Leo Dias que el ex Barcelona se casaría en agosto con Priscillla Coelho y Beatriz Souza, que acompañan a Ronaldinho desde hace dos años.