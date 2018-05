Ronaldo: Salah me encanta, se parece a Messi

El astro Ronaldo comentó que el jugador egipcio Mohamed Salah, de Liverpool, es de su total agrado e incluso lo comparó con el futbolista de FC Barcelona Lionel Messi.

"Salah me encanta, es un jugador increíble con una calidad tremenda, se parece a Messi. Hace poco le leí decir que yo había sido su inspiración y me hizo ilusión", declaró a la cadena COPE.

Además, el ex ariete manifestó que "Cristiano y Neymar son compatibles, por supuesto. Dos jugadores buenos, mejor juntos que separados. Si Neymar decide en algún momento que quiere irse, Real Madrid tendrá que estar atento para traerlo. Una vez que un jugador decide irse no hay quien lo pare, a mí me pasó, pero no sé si es el caso".

Por último, dijo que sus favoritos para el Mundial son Alemania y España, además de Brasil.