Ronaldo ve complicado que Neymar pueda jugar en Real Madrid

El brasileño Ronaldo alabó al actual técnico blanco, Zinedine Zidane, con quien compartió equipo, y consideró que será "complicado" que su compatriota Neymar, actualmente en PSG tras fichar desde FC Barcelona, recale en el Real Madrid

"He oído mucho de eso", indicó Ronaldo, amigo de Neymar, en la Cadena SER. "La verdad es que creo que es muy difícil que llegue a Real Madrid, recién acaba de fichar por PSG por mucho dinero, no creo que para PSG el dinero sea un problema, incluso si Real Madrid pone una cifra muy grande no creo que vaya a cambiar de idea el PSG", opinó.

"Veo bastante complicado que algún día Neymar pueda jugar en el Real Madrid, ahora mismo creo que es imposible", recalcó el brasileño, quien se declaró como un "enamorado" de Zidane, que "se merece cada minuto que está viviendo" y mandó ánimos al delantero blanco, Karim Benzema, quien tiene "mala suerte" pero que aporta muchas cosas al equipo.

También ensalzó al barcelonista Andrés Iniesta, que dejará el club azulgrana al acabar esta temporada y consideró que "va a ser el mejor jugador español de toda la historia, no recuerdo haber visto otro jugador español con tanta calidad, tiene muchos atributos... por eso mucha gente le quiere", explicó.