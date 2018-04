Braulio Leal agradeció a médicos: Siempre están preocupados por mí

En medio de su recuperación tras una convulsión generada por una malformación vascular cerebral está el volante de San Luis de Quillota Braulio Leal, quien se dio tiempo para agradecer a los médicos que lo han tratado desde el 23 de noviembre.

Tras atenderse de urgencia en la Clínica Santa María, el jugador fue operado al día siguiente en el mismo recinto asistencia por el cuerpo médico encabezado por el doctor Lautaro Badilla, quien en un procedimiento denominado microembolización cerebral, y que duró aproximadamente cuatro horas pudo embolizar los aneurismas y sellar aproximadamente la mitad de la malformación.

"Al principio me dijeron que no podría volver a jugar fútbol profesional, pero ahora el pronóstico es favorable, en enero me hicieron una resonancia y tenía el 90 por ciento de la malformación cicatrizada", contó el deportista en diálogo con el sitio oficial de la Clínica Santa María.

"El doctor me explicó que el 0,1 por ciento de la población puede tener esta condición y la mayoría no se entera hasta que tiene un accidente cerebrovascular. Afortunadamente la convulsión me permitió detectarla a tiempo", añadió Leal.

"La atención ha sido muy buena. Siempre están preocupados por mí y tengo contacto con los doctores por si llegara a presentar algún síntoma. Realmente me encontré con un equipo de neurólogos espectacular, me dieron una segunda oportunidad", completó.

En abril el ex jugador de Colo Colo, O'Higgins, Unión Española, entre otros equipos se realizará una nueva angiografía, examen que determinará su futuro.

De momento, Leal está bajo las órdenes de Juan Pastén, quien le autorizó a entrenar, aunque bajo ciertos resguardos, como no cabecear ni exponerse a golpes mayores.