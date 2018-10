Hernán Godoy: Con un equipo inoperante que no hace goles es complicado salvarse

El entrenador de San Marcos de Arica, Hernán Godoy, se mostró indignado luego del empate 0-0 que firmó su equipo ante Barnechea y que dejó a los nortinos muy complicados con el descenso. Por ello, criticó al técnico anterior, Luis Musrri, y al presidente del club, Carlos Ferry, por armar "un equipito".

"Con un equipo inoperante que no hace goles es complicado salvarse", lanzó de entrada el mítico "Clavito".

"Vamos a seguir luchando, no nos vamos a entregar, no está dicha la última palabra hasta que termine el campeonato, pero sí estoy molesto porque no aprovechamos la instancia de estar jugando de local, con el público a favor (...) los delanteros son inoperantes, cuando no hay gol o una delantera que no hace goles y la defensa más batida, estamos ubicados en el lugar que nos corresponde", prosiguió.

"No vamos a bajar los brazos, estamos concentrados, hemos sido cien por ciento profesionales, pero aquí la culpa la tienen Musrri con Carlos Ferry, que hicieron un equipo penca, mediocre. Ustedes saben la situación en la que está el equipo", indicó Godoy.

"He salvado a muchos equipos, pero con buenos planteles, eran equipos. Este es un equipito. No es por bajarlos de categoría, pero un jugador que gane 300 mil pesos contra uno que gana 5, 10, 15 millones de pesos mensuales, pónganse en la realidad. Ustedes quieren bueno, bonito y barato por tres pesos", criticó.

Tras eso criticó a sus jugadores: "John Agüero, ¿estaba jugando bien? No desbordó nunca, mucho chiche, mucha maraña... es inoperante, enfermante. Tuve que meter al chico -Matías- Avila que había jugado de lateral derecho y puntero. Nino -Rojas- no daba más. Saben que esta plantilla es liviana.

"El centrodelantero cuántos goles lleva en el año, el mismo chico -Alexis- Vega nunca tira al arco, tiene un tiro libre y la pelota -la manda- al otro extremo. Son las condiciones de acuerdo al presidente que contrató, una planilla de 20 millones de pesos, ahora se pagan las consecuencias", terminó.