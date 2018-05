¿A quién convocó? El fallo de Sampaoli cuando anunció la lista de Argentina para el Mundial

La selección de Argentina presentó este lunes a los 23 jugadores que vestirán la Albiceleste en Rusia 2018 y Jorge Sampaoli, técnico de los trasandinos, protagonizó una curiosa anécdota cuando dio a conocer a los mundialistas en el predio de Ezeiza en Buenos Aires.

Cuando anunció a los volantes, erró el apellido de Ever Banega y lo llamó "Banegas", llamando la atención de los fanáticos trasandinos, pues cometió ese fallo en varias ocasiones.

En las redes, los argentinos desataron su molestia contra el DT, no solo por "no conocer el nombre de un jugador de su selección", sino también por convocar a un futbolista que no es del gusto de la afición.

Lo unico que me ilusiona es que Sampaoli dijo banegaSS. Y por ese hecho fifa sea bien verga y no lo deje jugar al verdadero banega — Lalo Martinez (@LaloHAM95) 21 de mayo de 2018

Sampaoli dijo "Banegas", como 3 veces. Tengo la esperanza de que efectivamente haya quedado afuera Banega 😐 — Gustavo Rodríguez (@GusLRodri) 21 de mayo de 2018

Sampaoli le dice BanegaS a Banega. No sabe ni los apellidos de los jugadores que convocó y Uds. todavía pretenden que arme bien

una lista. — Minerva (@Heliantina_) 21 de mayo de 2018