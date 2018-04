Caniggia dijo que Maradona y Pelé están por sobre Messi pese a que gane un Mundial

El ex delantero argentino Claudio Paul Caniggia dijo que su compatriota Diego Maradona y el brasileño Pelé están por encima de Lionel Messi y que éste no podría superarlos aunque gane el próximo Mundial con la Albiceleste.

"No es complicada la comparación. Si Messi gana el Mundial dependerá de cómo se gane. Si es siendo la gran figura como Diego en el de México 1986 muchos pensarán que podría igualarlo, pero superarlo no. Maradona es el jugador más increíble que he visto, un jugador extraordinario", dijo Caniggia a Radio La Red.

"Messi en algunas cosas es más constante, pero lo que hacía Maradona no lo hacía nadie. Sólo pongo a Pelé a su altura, que no lo vi y es por lo que dicen. Son los dos jugadores más extraordinarios que nos dio el fútbol", añadió.

El ex atacante de River Plate, Boca Juniors, Roma y Benfica, entre otros, sostuvo que le parece bien que se debata quién es el mejor de todos los tiempos, pero que él no tiene dudas.

"Yo opino que no hay un jugador como Maradona. No existe y todavía no nació. Messi es un crack, un fenómeno, pero no creo que haya nacido un jugador como Maradona", insistió Caniggia, que jugó con Maradona en el Mundial de Italia 1990 y en el de Estados Unidos 1994.

Además, dijo que el seleccionador Jorge Sampaoli le genera "algunas dudas".

"Es el director técnico y no hay otro, entonces le daremos el crédito. No digo que no se merecía la selección, quiero decir que fue el elegido entre otros técnicos que obviamente para mí eran mejores pero que no quisieron venir por diferentes motivos", sostuvo.