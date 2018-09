Claudio Tapia: Messi va a volver a la selección

El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio Tapia, aseguró que el delantero Lionel Messi volverá a jugar con la camiseta albiceleste pese a que tras la Copa del Mundo de Rusia 2018 no ha sido nominado.

"Va a volver a la Selección", dijo el dirigente en entrevista con Direct TV.

"Tenemos que darle señales que se está realizando un cambio en la AFA, que sepa que las responsabilidades las asumimos los dirigentes y el cuerpo técnico, no él", añadió.

Tapia explicó que Lionel Scaloni no tiene asegurado el puesto: "Necesitamos a alguien que entienda las necesidades de la Selección de los próximos 10 años", aseguró.

"A Scaloni trato de agradecerle siempre, agarró en un momento muy difícil. Todos queremos traer al mejor técnico del mundo", completó.

Por último reflexionó sobre el paso de Jorge Sampaoli por la albiceleste.

"Todos queríamos al otro Sampaoli (el de Chile), que tal vez no lo pudo desarrollar por situaciones que se dieron, pero tenemos que aprender de esto para que no vuelva a pasar, tenemos que acertar en la próxima decisión que demos, no podemos fallar. No se fue de la mejor manera, tendríamos que hablar, le tengo aprecio a él", cerró.