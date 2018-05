Maradona: El problema de Argentina es quien los guía

El astro argentino Diego Armando Maradona volvió a criticar con dureza al técnico de la selección de ese país, Jorge Sampaoli, manifestando su desconfianza a lo que puede hacer el equipo en el Mundial de Rusia.

"El problema no son los jugadores, te lo vuelvo a repetir: el problema es el que los guía, el que les mete en la cabecita qué tienen que hacer adentro de la cancha. Porque si el técnico no está claro en sus conceptos, los jugadores no pueden hacer milagros", indicó según señaló Olé.

"Tengo muchas duda, muchas dudas. Ojalá que le vaya bien ya en la primera fase. Le toca Islandia, Nigeria y Croacia y no es fácil, no es fácil. Con una selección que no tiene experiencia, que no tiene líder, que no tiene esquema de juego... Me parece que estamos arriesgando mucho prestigio, que nosotros ganamos, y que estamos tirando por la borda", prosiguió.

"Me llegaron noticias desde Argentina que quiere jugar 2-3-3-2. Es ridículo. Así se jugaba en 1930", finalizó Maradona.