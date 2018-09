Oscar Ruggeri lanzó ácida crítica contra Marcelo Bielsa y su escuela

El ex futbolista Oscar Ruggeri, campeón del mundo con Argentina en 1986, lanzó una ácida crítica en contra del ex seleccionador Marcelo Bielsa y su escuela durante una discusión sobre el próximo DT de la Albiceleste.

Para el también entrenador, los seguidores del rosarino "parece que son los únicos que saben todo. No hablan con nadie ni explican a nadie".

"¿Bielsa es un buen técnico? Sí. Pero en la Selección fue el fracaso más grande de todos los técnicos que pasaron. A cualquier otro que quedara afuera en primera ronda lo fusilaban", agregó en el programa 90 Minutos de Fox Sports, en declaraciones reproducidas por Infobae.

"A todos los que salieron de la escuela de Bielsa les tienen mucho cuidado, los tienen ahí arriba. Están protegidos y no sé por qué. Algunos tienen una aureola y por ahí nos perdemos de alguien que hace las cosas mejor que ellos", añadió para luego destacar al DT de Brown de Adrogué, que eliminó a Independiente de la Copa Argentina.

"¿Por qué no puede ser mejor que Bielsa? A mí en la Selección no me dio nada, tuvo posiblemente a los dos mejores delanteros de la historia argentina (-Gabriel- Batistuta y -Hernán- Crespo) y no los puso juntos ni una vez", concluyó.