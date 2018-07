Presidente de River Plate: No interferiremos si la AFA quiere a Marcelo Gallardo en la selección

Durante los últimos dias en la Asociación de Fútbol de Argentina los ánimos no están muy calmados, debido a la situación contractual del técnico Jorge Sampaoli, cuestionado duramente por su rol en el fracaso de la albiceleste en el Mundial de Rusia 2018.

Y este miércoles, el presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, comentó que si desde la AFA se interesan por el actual entrenador "millonario", Marcelo Gallardo, para que reemplace a "Sampa", no pondrán obstáculos, aunque deben hablar directamente con él

"River no es el dueño de Gallardo, no podemos oponernos a una decisión que tome su técnico. No tiene claúsula de salida ni multa. Si considera a a la Selección argentina u otro lugar en el mundo, River no puede tener a alguien que no puede seguir", declaró el dirigente a Fox Sports Argentina.

Consultado por su relación con el organismo argentino, D'Onofrio señaló que están dispuestos a apoyar las decisiones en razón de ser un aporte a la albiceleste.

"La AFA tiene el apoyo de River para tomar las decisiones en pro del fútbol argentino. De ninguna manera estamos en la vereda del frente" agregó.

De esta forma, en Argentina deberán buscar la mejor solución para la compleja situación que vive su selección, donde las reacciones por parte de la prensa e hinchas argentinos no ha sido mejor tras la incertidumbre que dejó participación en el Mundial.