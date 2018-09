Romero: Ojalá que a Messi le pique el bichito y vuelva a jugar por Argentina

Sergio Romero, uno de los referentes de la selección argentina, habló sobre la ausencia de Lionel Messi para los amistosos que el equipo nacional vivirá ante Guatemala y Colombia, y deseó que al ariete le "pique el bichito" y vuelva a jugar vistiendo la albiceleste.

"Estoy seguro de que si llamo a cada uno de los muchachos más grandes, todos me va a decir que tienen ganas de volver a la selección. Vamos a hacer todo lo posible para que vuelvan y traigan su experiencia. Imagina lo que podríamos armar con esa experiencia y la jerarquía que traen estos chicos. Ojalá que el día de mañana a Leo y a los demás les pique el bichito y vuelvan a jugar para Argentina", dijo el arquero.

Y es que el técnico interino Lionel Scaloni además de no tener certeza del futuro de Messi en la selección, según el mismo reveló, dejó fuera de la convoctaroria para esta fecha FIFA a valores como Angel Di María y Sergio Agüero, tras el fracaso en que participaron en el Mundial 2018.

Sobre la cita en Rusia, a la que Romero quedó excluido por una lesión, el golero comentó que "la sufrió", sobre todo porque consideró que defender el arco en esa competencia era el lugar donde debía estar.

"Sufrí como un perro el Mundial. Era el lugar donde yo tenía que estar. Me tocó verlo desde casa. Lo único que quería era que a los chicos les fuera excelente. Fue difícil y no se pudieron cumplir los objetivos. Hoy estoy de nuevo en la selección, que es a lo que apunté desde que quedé fuera, y voy a pelear por todo. El de Rusia no era mi último Mundial. Ahora voy a ayudar a Argentina por estar en Qatar 2022. Y si la selección está, será porque ayudé y yo voy a estar", aseguró.

Argentina jugará frente a Guatemala este sábado en Los Angeles a las 00:00 horas (03:00 GMT), y el martes 11 se citará con Colombia en Nueva Jersey a las 21:00 horas (00:00 GMT).