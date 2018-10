¿Alexis ante Perú? El sorprendente error que cometió Manchester United en redes sociales

Una de las grandes ausencias que tendrá Chile en su duelo contra Perú es la de Alexis Sánchez que por un problema de visa no pudo viajar a Estados Unidos. Pese a esto, Manchester United le dedicó un extraño mensaje en redes sociales previo al compromiso.

"Alexis Sánchez podría aparecer en Chile cuando enfrente a Perú en Miami... ¡Ve por ellos Alexis!", escribió la cuenta oficial de los "Diablos Rojos".

Lo raro de esta publicación es que el tocopillano recién se unirá a la delegación nacional en México para el choque del próximo martes ante el "tri". A todas luces, un error del encargado de las redes sociales del club.

.@Alexis_Sanchez could feature for Chile when they take on Peru in Miami tomorrow!



🇵🇪 v 🇨🇱 (01:30 BST)



Go get 'em, Alexis! pic.twitter.com/Wl8bthIBU7