Aránguiz criticó marginación de Bravo en la Roja: Lo mejor era que él estuviera ahí

Charles Aránguiz, volante de la selección chilena y de Bayer Leverkusen en Alemania, concedió una entrevista con Canal 13 y se refirió a la polémica automarginación que protagonizó Claudio Bravo en los amistosos que jugó la Roja en marzo pasado ante Suecia y Dinamarca.

"Él también tiene derecho a tener otros planes, pero creo que lo mejor era que él estuviera ahí, porque era el primer partido luego de todo lo que había pasado. Todos hicimos el esfuerzo para estar ahí y tener una conversación como grupo, para dejar atrás lo que se estaba hablando y comenzar de cero este proceso", explicó Aránguiz.

"El tema era ese, olvidar lo que pasó y como grupo empezar de cero con este nuevo entrenador", remarcó el "príncipe" en referencia al trabajo realizado por el colombiano Reinaldo Rueda.

Aránguiz, al ser consultado por el fracaso de Chile en las clasificatorias, manifestó su tristeza: "Uno lo siente, a uno le duele. Tuvimos todo, teníamos un equipazo, de gente bastante joven, teníamos todo. Pero se presentaron situaciones que hay que saberlas manejar y a nosotros nos pasó la cuenta".

"Creer que ya estábamos (clasificados), en un deporte donde hay que jugar primero. Un poquito de soberbia, nos confiamos, no sé. Pero la situación no la llevamos bien y ya cuando pensábamos que estábamos en Rusia, tendremos que mirar el Mundial desde la casa", fue la dura reflexión del seleccionado nacional.

Respecto al recambio, Charles indicó que "hay que llevar a la gente joven de a poco. Esta generación está para competir ahora en las Eliminatorias. Un posible Mundial habrá que verlo en la situación de cada jugador, pero creo que este equipo está para luchar en la próxima eliminatoria".

Por último, el jugador no ocultó su deseo por volver a Universidad de Chile.

"Significa mucho la U. No me hubiese ido nunca. Quiero volver a ganar cosas importantes, no quiero volver y tener un rendimiento menor del que tuve", concluyó.