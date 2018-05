Aránguiz y ausencia de Bravo: Lo ideal es que estemos todos

El volante de la selección chilena Charles Aránguiz conversó con los medios de comunicación en su llegada a Chile, tras finalizar la temporada con Bayer Leverkusen en Alemania.

El volante, consultado por la ausencia de Claudio Bravo en los primeros encuentros bajo el mando del técnico Reinaldo Rueda, ante Suecia y Dinamarca, señaló que "sigo pensando en lo que él dijo, que tenía planes con su familia y eso es totalmente respetable".

No obstante, aseguró que hubiera preferido que "estuviéramos todos, para conversar y dejar atrás el fracaso del Mundial, hablar de eso y comenzar de cero".

Ante la continuidad del portero en la selección, señaló que "Yo soy jugador no más. Tampoco tengo que opinar si merece estar o no. A mí, si me llama el entrenador, voy".

Sobre la exigencia realizada por Bravo, quien pidió a Julio Rodríguez como preparador de arqueros, Aránguiz se limitó a decir que "no soy arquero, asi que no sé cuál es la preparación adecuada, pero hay un entrenador que decide su cuerpo técnico. Es difícil dar una opinión, porque hay que ver la sitaución en que se encontraba Claudio también".



El ex jugador de Universidad de Chile y Cobreloa, está al tanto de que no estará en los partidos ante Rumania, Serbia y Polonia: "Hace poco conversé con el entrenador y me informó de lo que pretendía con nosotros. Viéndolo de otra forma nos viene bien. Somos 6 u 8 jugadores que estamos hace unos años sin vacaciones".



Finalmente, señaló que continuará en Bayer Leverkusen, "Tengo contrato vigente y la gente me hace sentir cómodo ahí", dijo.

Además calificó en lo personal como "una buena temporada, jugué bastante. Nos faltó terminar con la clasificación al Mundial".