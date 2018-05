Arturo Salah: El resultado no refleja el carácter que mostró Chile

El presidente de la ANFP, Arturo Salah, comentó la derrota que sufrió Chile a manos de Rumania en el partido amistoso disputado este jueves en Graz, Austria, y aseguró que la Roja mostró carácter pese a las adversidades que tuvo a lo largo del partido.

"A nadie le gusta perder nunca, pero a mí no me gusta el resultado porque no refleja el esfuerzo y lo bien que lo hicieron los jugadores pese a las adversidades que encontraron durante los 90 minutos", dijo Salah en diálogo con la prensa.

"Era un estadio difícil, con público rival, con un gol en contra, con un hombre menos, y fueron superando todo eso, y no se dejaron dominar. Al contrario, Chile mostró mucho carácter y eso deja nos muy conformes", añadió el dirigente.

Salah también fue consultado por los dichos de Reinaldo Rueda, quien en la conferencia previa se abrió a la posibilidad de que Claudio Bravo vuelva a la selección.

"Eso se solucionará en su momento. No quiero volver sobre ese tema y se solucionará como corresponde", dijo.