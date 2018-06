Arturo Salah: La venida de Vidal es muy positiva para esta selección joven

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Arturo Salah, comentó la presencia de Arturo Vidal en la selección chilena que está de gira y aseguró que la llegada del jugador de Bayern Munich es muy positiva para los jóvenes valores de la Roja.

"Me parece muy positivo que venga Arturo, con todo su carisma, con todas sus vivencias, sirve mucho para la experiencia que están viviendo los muchachos jóvenes y es muy bien recibido", dijo el dirigente en diálogo con la prensa en Austria, donde la selección nacional aguarda por su duelo del próximo viernes ante Polonia.

"Esperamos que pueda transmitir sus sensaciones, sus vivencias, y el hecho de que haya venido por propia voluntad es muy meritorio", añadió.

Sobre el nivel mostrado por la Roja en los duelos ante Rumania (2-3) y Serbia (1-0), Salah explicó que hay que ser cauto con el concepto de "recambio".

"No sé a qué le llaman recambio, porque esto es un proceso natural que se va produciendo con el tiempo. No es como prender y apagar un switch, es algo permanente, que debe ser con actividad en las jóvenes, con una selección joven y se va produciendo de manera natural", comentó Salah, quien aprovechó de resaltar lo hecho por la selección sub 20, ganadora de la medalla de oro en el fútbol masculino de los Juegos Sudamericanos.

"Hay que felicitarlos, porque más allá del oro, este es un logro inédito para Chile, y da una señal importante de que los errores hay que saber capitalizarlos", dijo.

Por último, el mandamás del fútbol chileno tuvo palabras para Sergio Jadue, quien logró posponer por quinta vez la lectura de sentencia en Estados Unidos, lo que demora así su extradición.

"Al igual que la gente, lamentamos que se haya postergado la posibilidad de que se Sergio Jadue pueda responder ante la justicia chilena. Nosotros hemos hecho todo lo que hemos tenido que hacer, logramos la extradición pero mientras no sea sentenciado en Estados Unidos, eso no puede producirse", indicó.