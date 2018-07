Arturo Vidal y palabras de Alexis sobre conflicto con Bravo: No depende de mí ni de él

El volante de la selección chilena y de Bayern Munich, Arturo Vidal, se refirió a las palabras de Alexis Sánchez sobre su conflicto con Claudio Bravo, luego que el jugador de Manchester United aseguró que ambos jugadores "deben pensar en Chile y dejar sus cosas de lado".

Al respecto, el mediocampista dijo al CDF que el tema "no depende de mí ni de él. Depende del entrenador, quien elige a los mejores. Ojalá los que estén tengan los 90 minutos cada semana para que el equipo se sienta fuerte y no dependamos de un algunos jugadores. Que todos los jugadores tengan ritmo. Se ve cuando uno pierde el ritmo después cuesta mucho".

En relación a si la Roja necesita al portero de Manchester City, Vidal afirmó que "la selección necesita a los jugadores que lo hagan de la mejor forma, semana a semana".

Sobre el Mundial, el "Rey Arturo" reconoció que apoya a Colombia, porque "James (Rodríguez) es mi amigo, es una linda selección y es sudamericana. Así que vamos por ellos".

Por último, acerca de sus vacaciones en nuestro país, Vidal dijo que "me preparé los últimos días en la selección. Me ayudó mucho en la parte muscular. Empecé a correr ya, eso me tiene contento, con la ilusión de integrarme de la mejor manera en el Bayern".