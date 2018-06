Bravo y los nuevos arqueros de la Roja: No siento presión, es bueno que haya competencia

Tras su llegada a Santiago, el portero Claudio Bravo también fue consultado por su visión de la remozada selección chilena que está realizando una gira por Europa al mando de Reinaldo Rueda.

"Cuando hay competencia, ves caras nuevas, ves gente que se desenvuelve de buena manera, también es provechoso, cuando existe la competencia es bueno. Pero creo que no se va a saber nada hasta que vengan los partidos de verdad, cuando hay presión, cuando hay cosas en juego. Estos son amistosos, son preparatorios de cara al futuro, pero es bueno que la gente esté rotando, que se vean caras nuevas y es beneficioso también para lo que viene más adelante", opinó el meta de Manchester City.

Ante la pregunta de si se siente presionado por la aparición de Gabriel Arias y Gonzalo Collao, los arqueros nominados en esta oportunidad, Bravo lo descartó.

"¿Presionado yo? No sé, no lo veo desde ese punto de vista, en mi vida nunca he estado presionado, no lo veo de esa manera. Creo que son chicos que se están abriendo paso de cara a lo que viene más adelante, pero presión no. Creo que la presión no pasa por ahí, pasa cuando te ponen en una cancha, tienes 17 millones de personas que están esperando que hagas las cosas bien y la presión va por ese lado. Lo otro es competencia, creo que más presión tienen ellos de ocupar el lugar que me ha tocado a mí durante muchos años y yo presión creo que no tengo ninguna, solo hacer las cosas bien, darle satisfacciones a la gente como me ha tocado hacerlo durante todos estos años", argumentó.

En cuanto a cómo ve a esos porteros, dijo que "bien, pero van a seguir apareciendo más. Hay gente que también puede estar ahí, hay muchos arqueros, pero no se va a saber hasta que sean partidos con más exigencia, ya cuando te juegas cosas, jugar clasificatorias enteras o jugar un torneo completo. Creo que ahí se ve la real dimensión no solo de un arquero, sino de los jugadores en general. Un partido amistoso no tiene la misma magnitud, no tiene la misma trascendencia, es muy diferente".

En referencia a su balance de la temporada 2017-2018 en Inglaterra, Bravo se mostró satisfecho.

"Bien, positivo, muy tranquilo. Estoy también en una etapa de mi vida más tranquilo que nunca, ganamos dos torneos, creo que es súper importante y válido mantenerte ganando cosas siempre y es lo que a mí me deja el saldo positivo, haber levantado dos títulos en esta temporada", sostuvo.