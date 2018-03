Chile derrotó a Venezuela y se adjudicó el cuadrangular sub 21 Sport For Tomorrow

La selección chilena sub 19 logró el título del cuadrangular internacional amistoso Sport For Tomorrow, de la categoría sub 21, luego de imponerse en la última fecha por 1-0 a Venezuela.

El equipo de Héctor Robles, que en la primera fecha venció a Japón y luego empató con Paraguay, ganando en penales, celebró por la solitaria conquista de Matías Leiva, que milita en Everton, en el minuto 49.

Los "llaneros", subcampeones del mundo en la categoría sub 20, sufrieron la expulsión del delantero Ronaldo Chacón en los 32'.

La oncena inicial de Chile estuvo compuesta por Luis Ureta; Ignacio Tapia, Tomás Alarcón, Nicolás Fernández, Alex Ibacache; Ignacio Saavedra, Víctor Méndez, Ariel Uribe, Marcelo Allende; César Franco Lobos y Matías Leiva.

Durante la segunda fracción ingresaron Antonio Díaz, Matías Sepúlveda, Nicolás Guerra y David Henríquez, reemplazando respectivamente a Méndez, Allende, Lobos y Leiva.

Venezuela, en tanto, alineó con Miguel Silva; Pablo Bonilla (83' Ignacio Azola), Nahuel Ferraresi, Christian Makoun, Johan Montes; Carlos Ramos (83' Luis Chiquillo), Ronaldo Lucena (55' Santiago Herrera); Jesús Bueno (69' Jesús Vargas), Brayan Palmezano (78' Brayan Hurtado), Samuel Sosa; y Ronaldo Chacón.