Claudio Bravo: Estoy disponible para la selección, no he renunciado y el técnico sabrá si me nomina

El arquero nacional Claudio Bravo recalcó en diálogo con Al Aire Libre PM que no ha renunciado a la selección chilena, asegurando que sigue disponible si es que el técnico colombiano Reinaldo Rueda decide convocarlo.

El meta nacional aseguró que se toma el tema "con tranquilidad y volvemos para atrás. Por ahí se ha hablado y especulado mucho. A lo mejor he guardado silencio en algunas cosas, pero mi postura es clara y siempre ha sido estar en la selección, nunca he renunciado".

"La gente compra lo que se escribe sin haber información. Yo me marginé de los dos amistosos, eso lo puedo asegurar, pero no es una renuncia definitiva. Yo cuando renuncie a la selección no tengo por qué hacerlo de la manera que se especula o se dice. Llevo tantos años metido ahí que el día que renuncie haré una conferencia de prensa como Dios manda, un partido para despedirme como se merece", agregó.

En esa misma línea, el portero de Manchester City recalcó: "Yo estoy disponible, lo dije la última vez que vine de Santiago. Escribí en varios lugares que no he renunciado y sigo estando disponible, pero ya no es labor mía que me nominen, es labor del técnico, él sabe a quién convocar y qué jugadores necesita para lo que viene más adelante, pero yo sigo estando vigente".

"No es mi problema, yo sé lo que pienso y él (Rueda) sabe exactamente lo que hablamos acá, pero no es tema mío el tema de la nominación, él sabrá si lo hace o no. Yo estoy disponible para jugar por la selección como lo he hecho tantas veces", complementó.

Respecto a su marginación de los duelos ante Suecia y Dinamarca, apuntó: "Le pedí que no me convocara hace varios meses atrás, me nominó sabiendo que no iba a ir, pero ya está".

Finalmente, se refirió a la nómina que debe presentar Rueda para los duelos ante Rumania, Serbia y Polonia de la última fecha FIFA previa al Mundial.

"En los amistosos tampoco es sano que vayan los de siempre, creo que lo mejor es que empiecen a haber caras nuevas, que los más pequeños empujen a los más grandes. Esto es largo, por no ir en un par de amistosos no se acaba el mundo, creo que hay que estar cuando los partidos son de verdad y más se necesitan jugadores de envergadura. Es bueno que los chicos tengan la magnífica oportunidad de jugar por la selección", sentenció.