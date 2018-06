Claudio Bravo: No tengo nada que hablar con Vidal, ni él ni yo somos la selección

El portero Claudio Bravo llegó este viernes a Santiago tras terminar su temporada en Manchester City y habló sobre la selección chilena, asegurando que no tiene una conversación pendiente con Arturo Vidal, además de reiterar que sigue disponible para jugar en la Roja.

"No tengo nada que hablar con él ni con nadie, creo que cada uno tiene las cosas claras. Vidal no es la selección de Chile, Bravo no es la selección de Chile; creo que la selección son los veintitantos jugadores que la componen más el cuerpo técnico y no pasa por uno o dos jugadores, pasa por la totalidad del grupo", señaló a la prensa en el Aeropuerto Internacional.

"Y no tengo que hablar absolutamente nada ni pedir perdón a nadie, por ahí se ha especulado que yo tengo que pedir disculpas y no pasa por ahí, creo que cada uno sabe los errores que cometió, todos saben las cosas que pasaron y va por ahí, en vez de pedir explicaciones y disculpas", agregó.

Más allá de eso, al consultarle si ha podido hablar con los otros referentes de la Roja, dijo que ya habrá momento para eso.

"Creo que por vía telefónica, vía mensaje, no es lo más sano. Ya llegará el momento para conversar, para solucionar las cosas, analizar todo lo que pasó, yo tengo una visión súper clara y cada uno de nosotros la tiene, y por qué ahora vamos a tener que ver el Mundial por la tele, si es que lo vamos a ver o no, creo que a todos nos genera una rabia tremenda el hecho de no estar ahí y ver otras selecciones que con menor prestigio van a competir y nosotros no, pero creo que todos tenemos la película clara, sabemos por qué quedamos fuera y son cosas que no tienen por qué volver a pasar. Creo que todo el mundo sabe por qué estamos fuera", sostuvo.

En cuanto a si ha conversado con Reinaldo Rueda señaló que no lo ha hecho, pero volvió a afirmar que está a disposición para volver a la Roja cuando lo convoquen.

"No, terminó la situación de cuando pasó lo que pasó, por ahí salen cosas en prensa de que yo me marginé de la selección y reitero que yo nunca me he marginado de la selección, solamente no fui a esos partidos que son amistosos, si hubiesen sido partidos de otra magnitud creo que es imposible que uno se reste. Sigue estando mi disposición abierta a estar, ya no depende de mí que me llamen, depende del técnico y sale por ahí que no voy a volver nunca más, vuelven a ponerme en duda en muchos lugares, y que quede el tema claro: yo estoy a disposición, peor no depende de mí que me convoquen", expresó.

Sobre si volverá aunque no se cumpla su solicitud sobre el preparador de arqueros, que según la ANFP realizó, Bravo también tuvo respuesta.

"No pasa por ahí tampoco, mi exigencia o requerimiento no van solo por mi parte, es un tema pensando en el futuro, pensando en la gente más joven. Creo que pasa por ahí, cuando ves retroceso y ves cosas que no se proyectan hacia el futuro. Pero yo soy una persona que tengo las cosas claras, me ha tocado estar muchos años ahí, he hecho las cosas de buena manera, me ha tocado estar en los logros más importantes del fútbol chileno y creo que hay que hablar más de eso que de lo otro, que al final te ensucia más que limpia algunas cosas", manifestó.