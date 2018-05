Eduardo Fournier sobre Gonzalo Collao: Será de los grandes arqueros para la selección chilena

El ex portero y actual preparador de arqueros en Cobreloa valoró la oportunidad para el guardameta.

El portero de Cobreloa, Gonzalo Collao, será el más probable meta titular de la selección chilena para el duelo de este jueves ante Rumania y su preparador de arqueros en Calama, Eduardo Fournier, manifestó su alegría por el hecho y anticipó un gran futuro para el guardameta.

"Ojalá que juegue, he escuchado que es muy problable, y no me cabe duda que de ser así lo hará muy bien. Es un arquero joven y esto es muy importante para él y para la institución", reflexionó Fournier en Al Aire Libre en Cooperativa sobre la inminente titularidad de Collao.

Sobre la capacidad del espigado jugador de 1,97 metros, agregó que "es un gran arquero, con una estatura que no es común para un arquero chileno, eso es importante. Llevamos cuatro meses aquí, él trabaja muy bien y eso termina dando frutos. ojalá deje bien puesto su nombre".

Finalmente, sobre las características del golero, dijo que "es rápido, se ubica bien y es un buen arquero, pero tiene mucho que aprender todavía, pero que no quepa duda que va a ser uno de los grandes arqueros del fútbol chileno para el próximo Mundial (2022)", cerró Fournier.