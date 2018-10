Eduardo Vargas quedó al margen de la Roja por protagonizar un acto de indisciplina

El delantero Eduardo Vargas, quien no fue considerado en la última nómina de la la selección chilena, no ha vuelto a ser citado por el técnico Reinaldo Rueda debido a que protagonizó un acto de indisciplina, según lo señalado en el programa "90 minutos" de Fox Sports.

El atacante del Tigres mexicano ha quedado al margen de la Roja desde su participación en los amistosos de marzo de este año ante Suecia y Dinamarca. Según el citado medio, esto se debe a que protagonizó un acto que fue contra las normas del DT colombiano tras el primer duelo ante los nórdicos.

De hecho, en el partido ante los daneses, el jugador formado en Cobreloa no fue considerado.

El combinado nacional disputará dos amistosos en los próximos días: ante Perú el 12 de octubre en Miami y frente a México el 16 del mismo mes en Querétaro.

