Eduardo Vargas: Se hablaron cosas, pero Rueda aclaró que fue por decisión técnica

El delantero chileno Eduardo Vargas rompió el silencio en medio de su ausencia de la selección chilena y aseguró que se dijeron "muchas cosas", aclarando que el hecho de no estar en las últimas nóminas pasa por una decisión técnica, tal como lo dijo el entrenador Reinaldo Rueda.

"Han hablado muchas cosas, pero el técnico fue bien claro en que fue por una decisión técnica. El 'profe' está probando jugadores nuevos y eso es bueno. Yo quiero estar, pero respeto la decisión. No me queda otra que trabajar duro y demostrar que puedo volver", dijo Vargas en diálogo con el diario Las Últimas Noticias.

"Es lindo vestir la camiseta de tu país y espero volver a vestirla. Siempre estoy dispuesto. Tengo claro que tengo que hacer bien las cosas en Tigres para tener la chance de volver a jugar por la Roja", añadió.

"Se vienen compromisos importantes como la Copa América y después las eliminatorias. Recién terminamos el duelo de no estar en el pasado Mundial, donde seguramente habríamos avanzado varias etapas por el nivel que mostraron algunos equipos. Fue doloroso no estar, pero hay que dar vuelta la página y enfocarse en lo que viene", completó antes de reiterar que su ausencia pasa únicamente por una decisión técnica del entrenador colombiano.

"Solamente puedo decir que es por decisión técnica y lo asumo. No hay mucho más que hablar. A veces la gente dice cosas, pero yo estoy tranquilo. Quiero mirar para adelante y pensar que estaré en las próximas nóminas", comentó.

Vargas también tuvo palabras para los rumores que lo vinculan con Universidad de Chile de cara a la próxima temporada y fue claro.

"Me gustaría volver algún día, pero no se sabe nada. Por ahora me quiero quedar en Tigres. Mis hijos y mi familia están felices. No creo que mi vuelta a la U sea en lo inmediato, pero sé que volveré", dijo.