El espectacular túnel que le hizo Son Heung-min a Diego Valdés tras superar a Arturo Vidal

Diego Valdés fue fotografiando en un gesto tildado de racista durante la gira de la selección chilena por Corea del Sur, luego de lo que debió ofrecer disculpas "si alguien se sintió ofendido con la situación".

Por ello, en los medios alrdededor del mundo hicieron eco de la "revancha" que se tomó Son Heung-min, el capitán y máxima figura del equipo asiático con que Chile empató el martes.

Resulta que a los dos minutos del partido la estrella de Tottenham dejó en el camino a Arturo Vidal con una notable acción seguida de un giro y un sorprendente túnel al citado futbolista de Morelia.

- Revisa las reacciones que causó la jugada:

Chile's Diego Valdes made a racist gesture before their match with South Korea...



Two minutes into the game and Son let his feet do the talking! 😅👏 https://t.co/wbA2kjk2g6