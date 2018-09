Eugenio Mena: No he hablado nunca con Reinaldo Rueda, no me ha llamado

El lateral chileno de Racing de Avellaneda, Eugenio Mena, aseguró que ha tenido nula comunicación con el actual entrenador de la Roja, Reinaldo Rueda, quien no lo ha convocado aún para integrar el combinado nacional.

En entrevista con La Tercera, el ex Santiago Wanderers dijo que "no he hablado nunca con él (Rueda). Por supuesto que es un entrenador reconocido, de gran experiencia. Pero nunca me ha llamado".

"Yo apunto a estar en la Copa América de Brasil. Tenemos que defender el título. Mi mente está puesta en romperla acá. Sé que si hago las cosas bien en Racing, las puertas de la selección se van a abrir", agregó sobre lo mismo.

Además, el "Chueco" afirmó que la U de Jorge Sampaoli ha sido el mejor equipo en el que ha jugado "por lejos. Además ahí alcancé mi mejor nivel. Era un equipo que volaba; se disfrutaban mucho los partidos y también los entrenamientos por el grupo humano que se había armado. Tuvimos la suerte de quedar en la historia del club con la Copa Sudamericana 2011".

Mena también explicó la comparación que hizo en Argentina entre Arturo Vidal y su compañero en la "Academia", Ricardo Centurión, asegurando que "los comparé, pero no como jugadores, porque en ese sentido son distintos. Pienso que a Centurión hay que cuidarlo porque vende y la prensa lo va a estar esperando. Se tiene que cuidar, es cierto, pero todos debemos acompañarlo porque no es fácil estar en su lugar. Eso mismo le pasaba a Arturo y por eso los comparé. Son futbolistas que se destacan, que llaman la atención y siempre son esperados para criticarlos".