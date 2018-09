Gabriel Arias: No me siento titular, para nada

El portero de Racing de Avellaneda y de la selección chilena, Gabriel Arias, se mostró feliz del partido realizado en arco de la Roja en el empate 0-0 ante Corea del Sur, aunque aclaró que no se siente como titular indiscutido.

"No me siento el titular, para nada. Eso me lo tengo que seguir ganando. Para lograr eso tengo que seguir manteniendo un buen nivel en Racing y llevarlo después a la selección, si es que me siguen citando", dijo Arias en entrevista con La Tercera.

El ex jugador de Unión La Calera explicó que su principal rival es él mismo: "Si me quedo con lo que hice hasta ahora, me voy a ver perjudicado. La clave es que debo seguir entrenado para superarme cada vez más", indicó.

Con respecto al equipo, Arias contó que "fue una gira muy positiva, a pesar de los inconvenientes que nos afectaron en Japón. Se terminó con un buen partido, contra un rival que juega muy bien al fútbol".

Respecto al hecho de jugar por la Roja, Arias fue clara: "Siento que Chile me ha dado una gran oportunidad para seguir creciendo en mi carrera profesional y estaré siempre agradecido. Jugar por la selección de Chile es un privilegio que espero responder con trabajo y respeto cada vez que tenga que ponerme la camiseta".

"Sería el logro máximo (jugar la Copa del Mundo), pero para poder estar en el Mundial tengo que seguir manteniendo un buen nivel, tanto en mi club como en la selección", añadió.