Gabriel Arias: Sería lindo poder compartir con Marcelo Díaz y Mena en la Selección

El portero de la selección comentó sobre su presente en Racing y el de los ex U. de Chile.

El portero de la selección chilena, Gabriel Arias, comentó este viernes el presente que vive en Racing, destacando el nivel que ha demostrado y también repasando el momento de sus compañeros en la "Academia" Marcelo Díaz y Eugenio Mena, donde incluso se le consultó por sus posibilidades de encontrarse en La Roja.

En diálogo con Olé el ex Unión La Calera señaló que: "Sería lindo poder compartir con Marcelo y Eugenio en la selección, son dos grandes jugadores. Pero la realidad es lo que decide el entrenador", dijo el jugador.

Además, Arias destacó el haber compartido en cancha junto a Arturo Vidal en el amistoso que Chile disputó ante Corea del Sur este mes de septiembre.

"Arturo es una persona maravillosa, puedes hablar muy tranquilo. Me mostró toda su humildad", agregó.

El golero agregó que "todo lo que me pasó lo fui buscando. Me fui a Unión La Calera, pero sabía que estando ahí podía estar en la selección. Me fue bien en Chile y hoy llegué acá. A veces hay que saber bajar un escalón para subir dos".

El próximo desafío que tendrá Arias junto a Díaz y Mena en Racing será este sábado ante Argentinos Juniors por la Superliga argentina.