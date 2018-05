Gabriel Arias tras llamado al microciclo: Claudio Bravo hay uno solo, debo hacer mi propio nombre

El arquero chileno-argentino de Unión La Calera Gabriel Arias habló tras participar en el microciclo de la selección chilena, asegurando que llegó al país con la intención de tener una posibilidad en la Roja, agregando que no pretende ser el nuevo Claudio Bravo.

"Es lo que venía a buscar cuando llegué a Chile. No esperaba que llegara tan rápido el llamado a la selección. Fue maravilloso estar en una selección, en un microciclo con los mejores jugadores del medio chileno", dijo a Diario La Tercera.

"No sé si yo o qué otro arquero puede ser el recambio. Disfruto lo que me toca vivir. Vivo el día a día, pero está claro que uno no se puede quedar sólo con un microciclo. Si me quedo con un microciclo, no me sirve de nada", agregó el futbolista de 30 años.

Consultado sobre si pretende dejar huella como el último gran arquero de la Roja, fue enfático: "Claudio Bravo hay uno solo. Tengo que hacer mi propio nombre y para eso hay que seguir entrenando".

En otro tema, Arias advirtió que el 6-1 sobre Universidad de Chile es de las victorias más valiosas de su carrera. "Sí, es importante porque es un país nuevo. Pero en Defensa y Justicia le ganamos a Sao Paulo en la Sudamericana. También vencimos a Chapecoense. He podido celebrar muchas victorias importantes", sentenció.