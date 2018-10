Gary Medel: Los jóvenes tienen que adaptarse rápido, no pueden venir a la selección a pasear

El capitán de la selección chilena, Gary Medel, lanzó un fuerte mensaje a los jugadores que se van sumando al equipo y afirmó que tienen que entregarse al cien por ciento para conseguir resultados.

"Perú hizo un gran partido pero nosotros veníamos haciendo las cosas bien", señaló tras la caída ante los bicolores en Miami.

"Esto es un proceso, hay muchos chicos nuevos que se tienen que adaptar lo más rápido posible. Son todos profesionales que juegan en el extranjero y no puede ser que vengan a pasear, acá se viene a ganar y hacer cosas importantes con la selección", lanzó el volante de Besiktas.

"El que viene acá, tiene que dar siempre lo máximo y tratar de ganar cosas", agregó para luego reconocer que se extraña en el equipo a los futbolistas que no han sido llamados por Reinaldo Rueda: "La calidad que tienen todos la conocemos, se extrañan bastante, pero no soy el técnico para decidir quién está y quién no".

Además, Medel reconoció que manejaron mal la presión ante Perú, pero que al tratarse de un partido amistoso sirve como un aprendizaje.

Para cerrar dijo que esperan que el equipo "gane bastante" con la llegada de Alexis Sánchez, que se sumará en México para el próximo amistoso.