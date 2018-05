Gonzalo Collao tras convocatoria a la Roja: Tengo que seguir trabajando igual e incluso mejor

Reinaldo Rueda entregó este viernes la nómina para el cuarto microciclo del año al mando de la Selección chilena, donde volvieron a aparecer nombres de jugadores que militan en la Primera B, como el arquero de Cobreloa, Gonzalo Collao, quien se mostró ilusionado con la convocatoria.

"Me ilusiona como cualquier jugador que va a ser citado a esta nómina. Sé que es un proceso distinto, tengo que seguir trabajando igual e incluso mejor, hay muchas cosas que me faltan y tengo que mejorar. Debo trabajar para estar preparado cuando se me dé la oportunidad", señaló a Al Aire Libre en Cooperativa.

El portero milita en el elenco "loíno" a préstamo desde Universidad de Chile, cuadro que lo quiere para la segunda rueda del torneo.