Gonzalo Jara: Hay cosas que se tienen que aclarar al interior del plantel de la selección

El zaguero de Universidad de Chile, Gonzalo Jara, aseguró que hay temas que se deben conversar al interior del plantel de la selección chilena, en referencia al distanciamiento que existe entre Claudio Bravo y Arturo Vidal tras la no clasificación al Mundial de Rusia.

El defensor afirmó este domingo tras la victoria de su equipo ante La Serena por Copa Chile que "no he sabido lo que pasa en la interna del plantel, pero hay cosas que se tienen que aclarar. Espero que se aclaren por el bien de la gente y de la selección. Esta generación, por todas las cosas que logramos, no se merece que se hable mal. Por ahí parte el respeto que tenemos que tener nosotros internamente".

Sobre lo mismo, Jara agregó que "más que una conversación grupal, creo que debe haber una entre las personas que hoy en día están en la disputa, más allá de nosotros que tenemos que alejarnos de lo que se pueda conversar".

"Esto me provoca tristeza porque convivimos mucho tiempo, pasamos muchas concentraciones juntos, también vacaciones a los que nos tocó jugar clasificatorias. Estamos hablando de una generación que viene desde Sudáfrica, con partidos jugados a mitad de año, teniendo que dejar siempre cosas de lado. Yo soy partidario de lo que dicen algunos compañeros, para mí la selección está ante todo. Soy un agradecido de la selección más allá de que uno después tiene que rendir. A mi la selección me abrió las puertas para ir a Europa. Personalmente no puedo decirle que no a la selección en ningún momento", indicó.