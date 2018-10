Guillermo Maripán: Ganarle a Real Madrid fue un sueño y me sirvió para llegar motivado a la Roja

A su vez, el ex UC habló del recambio en el plantel de la selección chilena.

El defensor de Deportivo Alavés, Guillermo Maripán, se refirió este martes a la gran victoria de su equipo ante Real Madrid por la liga española del fin de semana pasado, en conferencia de prensa junto a Gary Medel de cara al amistoso de la Roja de este viernes ante Perú.

Al respecto, el zaguero dijo que "fue un sueño ganarle a Real Madrid. Lo viví muy bien, es el campeón de la Champions y me sirvió para llegar bien motivado a la selección".

En la misma línea, el ex Universidad Católica afirmó que por ahora vive "un gran momento, es mi segundo año en Europa, la confianza que me han dado en Alavés y en la Roja me ha ayudado a mejorar partido a partido".

Sobre su presente en el combinado nacional, Maripán indicó que "hay que ir poco a poco, nómina a nómina y partido a partido, siempre he trabajado así. Si me toca jugar o no, voy a dejar todo. El recambio viene hace tiempo, los más viejitos nos recibieron muy bien".

Chile se enfrentará este viernes ante Perú en Miami y el martes frente a México en Querétaro.