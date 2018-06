Guillermo Maripán: Somos el recambio de la "generación dorada" y debemos seguir trabajando

La selección chilena venció por 1-0 a Serbia en su segundo partido amistoso de la gira por Europa y Guillermo Maripán, autor del único gol, rescató lo mostrado en Austria, asegurando que deben seguir trabajando para demostrar que son el esperado recambio.

"Es un grupo joven, es el recambio de la generación dorada y debemos seguir trabajando. Vienen jugadores jóvenes, con talento y calidad, pero esto es trabajo y cada vez que nos juntemos tenemos que dar el máximo para conocernos rápidamente", expuso el defensor.

"Lo importante es que el equipo se va conociendo y afiatando más. Creo que hay que trabajar mucho todavía y el partido lo ganamos, así que me quedo con eso", agregó.

En cuanto a la dupla que forma con Enzo Roco en la zaga, expuso: "Lo Conozco hace muchos años y cada vez que juego con él sé que es un gran central, un gran compañero y me ayuda mucho".

El propio Roco también analizó la victoria y destacó "la solidaridad del equipo y la cohesión de grupo. Somos jugadores a los que nos ha costado mucho estar acá. Estamos disfrutando de este momento y me quedo con eso, creo que se ha visto reflejado en los últimos partidos".

"Nos quedan muchos detalles por mejorar en la fase defensiva y en la ofensiva, somos un nuevo grupo y vamos a seguir trabajando duro para darle alegrías ala gente", añadió el capitán ante Serbia.

Además, aseguró que "hay que entregar resultados inmediatos, se nos está dando la oportunidad y de a poco nos vamos acoplando a lo que quiere el cuerpo técnico y a lo que nos pide, así que estoy feliz por eso y por ganar. Espero que cerremos la gira de buena forma".

Junior Fernandes, por su parte, aseguró que "hay muchos jugadores nuevos, pero hay un buen grupo, hay compañerismo y se nota dentro de la cancha. Contento por el resultado y por como se mostró el equipo. Toca seguir trabajando para seguir consiguiendo triunfos"

Finalmente, Paulo Díaz, aseguró que "en los dos partidos jugamos muy bien por la intensidad y la claridad en la bandas para poder llegar al gol. Creo que en fases del partido no tuvimos la claridad para controlar la pelota, pero lo supimos controlar bien".

En cuanto a su futuro, el zaguero fue cauto. "Hay una posibilidad, pero todavía mi presente es San Lorenzo y no sé que viene a futuro... Me gustaría jugar en la liga inglesa, siempre he dicho que es la mejor que hay. Sería un lindo paso y estoy buscando hace mucho tiempo jugar en Europa", cerró.