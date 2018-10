Hinchas lamentaron las ausencias de Marcelo Díaz y Jorge Valdivia en la nómina de La Roja

Luego de conocerse la nómina que entregó este jueves el técnico de la Selección chilena Reinaldo Rueda, bastantes hinchas mostraron su molestia en redes sociales por la ausencia de jugadores que parecía iban a tener su retorno a La Roja, como Marcelo Díaz y Jorge Valdivia, donde este último había sonado entre las opciones del estratega durante la semana.

Otros nombres que extrañaron los hinchas fueron Charles Aránguiz (quien no fue citado por lesión), el del jugador "albo" Óscar Opazo, quien también asomaba como opción para el conjunto nacional, incluso algunos pidieron a Eduardo Vargas o Matías Fernández.

Así reaccionaron los hinchas a las ausencias de Díaz y Valdivia:

Poco clara la nómina de Rueda. Opazo es el más cercano a quitarle el puesto a Isla y no está. Es más entendible que no cite Valdivia y al Chelo Díaz. Rueda no juega con volantes de la características de Díaz y Valdivia y su edad no lo acompañan. Felipe Gutiérrez? 😩inentendible.

— WS (@wscopg) 4 de octubre de 2018

No puede ser que Marcelo Díaz esté en un extraordinario nivel en Racing y sea ignorado por Rueda. La selección no puede prescindir de jugadores importantes. #CheloDiaz #CheloMerece — Matías 🦉️💙 (@DonZamoreno) 4 de octubre de 2018

Está bien que Rueda este haciendo un trabajo para renovar la selección, cosa que valoro, pero personalmente no me gustan todos los convocados y hay nombres que no pueden quedar fuera, Valdivia y Matias Fernández por ej. NO podemos darnos el lujo de tener a los mejores fuera. https://t.co/Udx0nPIn7w — Eskivan (@Eskivan) 4 de octubre de 2018

Reinaldo Rueda no citó a Marcelo Diaz de Racing. Al parecer no le veo mucho futuro a la selección. — Sir Sergiotuitero (@sergiotuitero) 4 de octubre de 2018

Para esta cuenta Marcelo Díaz era carta fija para la Selección, no entiende a Rueda. — Carolina López (@lavitamina) 4 de octubre de 2018

Rueda parece que no sabe que cuando Eduardo Vargas se pone la camiseta de la selección se transforma en Super Saiyajin — BUllanguero 11 (@opinionazul11) 4 de octubre de 2018